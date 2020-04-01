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В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом

Sergey Сегодня, 22:002Новости
В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом
Фото: © Илья Питалев / РИА Новости
Четыре пациента с двусторонней пневмонией и положительным тестом на коронавирус скончались в Москве, сообщил оперативный штаб, передает РИА Новости.
Одному из пациентов было 34 года. Он страдал хроническим бронхитом, имел проблемы с сердцем и поджелудочной железой. Мужчина находился на искусственной вентиляции легких в течение четырех дней. Помимо двусторонней пневмонии, у пациента было зафиксировано полнокровие внутренних органов, отек легких и головного мозга, кровоизлияния.
Трем другим скончавшимся было от 80 до 86 лет.
В России выявили 4149 случаев заболевания COVID-19, около 300 человек уже выздоровели.

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