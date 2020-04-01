В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом

Фото: © Илья Питалев / РИА НовостиЧетыре пациента с двусторонней пневмонией и положительным тестом на коронавирус скончались в Москве, сообщил оперативный штаб, передает РИА Новости.Одному из пациентов было 34 года. Он страдал хроническим бронхитом, имел проблемы с сердцем и поджелудочной железой. Мужчина находился на искусственной вентиляции легких в течение четырех дней. Помимо двусторонней пневмонии, у пациента было зафиксировано полнокровие внутренних органов, отек легких и головного мозга, кровоизлияния.Трем другим скончавшимся было от 80 до 86 лет.В России выявили 4149 случаев заболевания COVID-19, около 300 человек уже выздоровели.