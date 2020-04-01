dikGAZETE (Турция): теперь-то понятно, что это было не В«шоуВ»? Путин рисковал

Многие даже в России восприняли визит Путина в инфекционную больницу как пиар-ход. Либеральная общественность уверяла, что это всего лишь очередная постановка Кремля. Однако после известия о заражении главврача Дениса Проценко, всем «неверующим» пришлось замолчать. Автор, который подвергся критики после статьи на эту тему, ликует.В журналистской профессии очень важны архивы. С точки зрения того, что ты хочешь сказать, для усиления посыла, который ты даешь…Например, такая статья. Заявления режиссера-документалиста Игоря Шадхана, который в 1991 году взял первое интервью у президента России Владимира Путина (в то время председателя Комитета по внешнеэкономическим связям мэрии Санкт-Петербурга), в беседе с газетой «Московский комсомолец» (номер от 5 октября 2012 года).На вопрос журналиста «Путин любит свою страну, народ?» Шадхан отвечает так: «Господин Путин однажды рассказывал мне такую историю. Когда разрушили Берлинскую стену, президент СССР Михаил Горбачев забыл отдать приказ вывезти списки немецких секретных агентов, работающих на нас. И Путин вместе с некоторыми другими разведчиками вывозили из Западного Берлина эти списки, пряча их под рубашкой. Они рисковали своей жизнью, спасая немецких агентов. Если бы Путин не любил свою страну, то не принимал бы участия в этой спецоперации».Все эти слова принадлежат Шадхану, мы ничего не добавляем. В 2014 году режиссер-документалист Шадхан ушел из жизни. Путин выразил соболезнования его родным и близким.Почему я вспомнил об этом…Несколько дней назад Путин отправился в поселок Коммунарка недалеко от Москвы и посетил 40-ю больницу Коммунарки, где проходят лечение пациенты с коронавирусом.Когда я описал свои ощущения по поводу этого события (в статье «Путин не говорит, Путин навещает пациентов с коронавирусом!»), многие меня критиковали.Мне говорили: «Не преувеличивай, Путин устраивает свое политическое шоу»; «Ты слишком хвалишь Путина, даже если он посетил больницу, с ним ничего не случится»; «Не надо преувеличивать, он зашел туда в специальном костюме, ничего не будет» и так далее.Но на днях мы получили печальную новость: «У главного врача 40-й больницы Коммунарки, которую Путин посетил 24 марта, Дениса Проценко обнаружен коронавирус нового типа (COVID-19). Российский лидер во время этого визита встречался с главврачом и заходил вместе с ним в самую опасную зону в больнице».Вслед за этими событиями официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин регулярно делает тест на коронавирус и все в порядке.Но надо понимать, что на самом деле произошло. Путин, сознательно пойдя на риск, отправился в эту больницу и зашел в опасную зону. Сейчас главный врач болен. Так что риск есть для всех. И тем более для каждого, кто туда отправляется. И значит, Путин сделал это не для «политического шоу».Более того, сейчас и не время для политических шоу, поскольку коронавирус продолжает «наступать». Мир воюет с коронавирусом.Да-да, вы не ослышались!Это война!Принимаются меры во избежание заражения этим вирусом. И каждый, кто любит свою жизнь, пытается спастись от него, это тоже нормально. У каждого лидера своя система, политическая этика, политическая воля и действия. История никогда ничего не забывает!И напоследок…На вопрос специального корреспондента Кремля на государственном телеканале «Россия» Павла Зарубина, «зачем глава ядерной державы решил зайти в самую опасную зону», Дмитрий Песков ответил: «Путин не был бы Путиным, если бы не решил туда пойти».Фуад Сафаров (Fuad Safarov)Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ.