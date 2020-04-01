ЕС помирает, но не сдаётся

Российская Федерация всего за сутки доставила в Италию на четырнадцати транспортных самолётах запас одежды для пребывания в заражённых районах, оборудования для дезинфекции, аппаратов искусственной вентиляции лёгких, а главное — тысячу профессионалов, умеющих всем этим пользоваться.Сейчас они приводят в порядок город Бергамо, где концентрация больных наибольшая и уровень смертности наивысший. Потому что итальянские медики, не задумываясь, собрали в больницах общего назначения всех подозреваемых в заражении коронавирусом, обеспечив массовое взаимозаражение.Мы наводим порядок. Размах эпидемии в Италии сокращается на глазах. Но не всем это по вкусу.Глава правительства Италии Джузеппе Николич Конте заявил, что не ожидал и двадцати процентов того, что прислала РФ. Газета "Стампа" — "Печать" — пересказала его слова: более восьмидесяти процентов привезенного русскими не нужно.Открытым текстом спрашиваю: как вы думаете, многие ли в стране и мире повторили исходный текст Конте? Ага, щаззз! Все — в том числе наши либероиды — цитируют злобную фантазию "Стампы". А президент Франции потребовал "не пьянеть от русской помощи". Оно и понятно: Макрон давно претендует на главную роль в Европейском Союзе. Но нынешняя пандемия разрушила саму идею союзной взаимопомощи.Страны ЕС не только закрывают границы между собою, но и не снабжают друг друга ничем из необходимого для борьбы с заразой: мол, самим надо. Да, в самолёте, когда выпадают кислородные маски, надо сперва надеть на себя, а уж потом помогать детям и прочим соседям. Но специализация внутри ЕС привела к тому, что ни один из членов Союза не производит всё необходимое для борьбы с эпидемией. Если не взаимодействовать, никто не выберется из общей катастрофы.Эгоизм — дело самоубийственное. Чтобы его замаскировать, европейские СМИ одностайно русофобствуют. И тем самым подталкивают народы ЕС задуматься: а нужен ли такой союз? Не пора ли выйти из него в нынешнем формате? Хотя бы ради создания нового — полезнее.Европейский Союз ещё дышит, но уже на ладан. Итальянцы распространяют видео с горькими упрёками тем, кто не захотел им помогать, и демонстративно снимают флаги ЕС. Экономика Старого Света треснула. Увольнения и сворачивание производства. Вторая Великая депрессия в действии.Директор европейского отделения Международного валютного фонда сообщил, что каждый месяц карантина сократит годовой валовый внутренний продукт Европейского Союза по меньшей мере на одну тридцатую. Немецкий экономический институт ИФО подсчитал, что за ожидаемые три месяца карантина Германия потеряет семьсот миллиардов евро. Многие полагают, что число жертв экономического спада и сопутствующих ему психологических проблем намного превысит число жертв пандемии.Открытым текстом уверяю: не жду полного распада ЕС, не говоря уж о НАТО: слишком уж много в мирное время выгод от взаимодействия их членов. Но такой дружбы между этими странами, как прежде, не будет уже никогда. Рассказывают, что на последнем пока саммите руководства ЕС — по скайпу — состоялся весьма напряжённый разговор глав правительств Италии с Германией. Ведь Германия решила спасать свою экономику отдельно от ЕС. И сама выпустит для этого ценные бумаги. А уж Италия, мол, сама разберётся.То есть формально ЕС, может, и сохранит существование, но экономически — вряд ли. Будущие выборы, скорее всего, приведут к власти не зелёных и либералов, а самых настоящих евроскептиков и прочих правых. Нынешним еврочиновникам народ не простит ни их расслабленность до эпидемии, ни слабость при её объявлении!Анатолий Вассерман