Правительство одобрило меры помощи россиянам, застрявшим за границей

"Выделенные 500 миллионов рублей на поддержку еще в МИД не пришли. Они, по заверениям ведомств, должны материализоваться вместе с соответствующим распоряжением. И быстро", — написала она в Facebook.

Фото: РИА НовостиПравительство выделит из резервного фонда деньги для помощи россиянам, которые не смогли вернуться на родину из-за пандемии коронавируса, следует из сообщения на сайте кабмина, передает РИА Новости.На днях правительство одобрило проект соответствующего распоряжения. Это позволит выделит МИД средства на оплату проживания россиян, остающихся за рубежом, если у них нет возможности самим оплатить такие расходы. Кроме того, деньги пойдут на продление срока действия документов, позволяющих находиться на территории иностранного государства.Ранее сообщалось, что всего на эти цели выделят 500 миллионов рублей. Как сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова, в ведомстве ожидают поступления денег.Дипломат добавила, что как только деньги и механизм их применения появятся, сразу начнется работа по заявлениям от тех, кто действительно нуждается.