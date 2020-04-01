Представители ЛНР в СЦКК зафиксировали последствия обстрелов Донецкого со стороны ВСУ (ФОТО)

Представители ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) зафиксировали последствия обстрелов поселка Донецкий со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в ведомстве."Вооруженные формирования Украины продолжают грубо нарушать действующий режим прекращения огня. 03 апреля 2020 года в результате нарушения режима прекращения огня с направления подконтрольного вооруженным формированиям Украины поселка Новотошковское по территории Луганской Народной Республики, с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов, в поселке Донецкий зафиксировано повреждение двух жилых домов", - говорится в сообщении.В представительстве уточнили, что в Донецком повреждены остекление, фасады и заборы жилых домов по улице Лесная, дом 81 и дом 83."В ходе анализа фрагментов примененных боеприпасов, повреждений, установлено, что обстрел поселка Донецкий велся с применением минометов калибра 120 мм. На месте обстрелов обнаружены множественные фрагменты осколочно-фугасных мин калибра 120 мм - ОФ-843Б", - проинформировали в ведомстве."Данные инциденты в очередной раз подтверждают, что заявления официальных представителей Киева о приверженности соблюдению режима прекращения огня не соответствуют действительности", - подчеркнули в представительстве ЛНР в СЦКК.Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.Участники Контактной группы 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".04 апреля — Луганск