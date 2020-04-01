В Москве за сутки выявили 434 случая коронавируса

Фото: АГН «Москва»За минувшие сутки в Москве выявили 434 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте мэра столицы, передает РИА Новости.Это меньше, чем днем ранее, когда коронавирус обнаружили у 448 человек. Общее число заболевших в столице достигло 3357.За все время скончались 24 пациента, 168 человек выздоровели.Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 затронула практически весь мир. По последним данным ВОЗ, заразились свыше 970 тысяч человек, более 50 тысяч умерли. Больше всего заболевших в США: около 215 тысяч.Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, COVID-19 заболели более 1,1 миллиона человек, 59 тысяч умерли, примерно 227 тысяч пациентов вылечились. Первая по числу летальных исходов — Италия (почти 15 тысяч погибших), за ней следуют Италия, Испания, США и Франция.