Севастополь. Оперативная сводка о COVID-19 на 4 апреля. Пункты контроля на подъездах к городу сохранять до конца действия режима полной самоизоляции

"Вчера на пропускном пункте в Гончарном провел совещание с руководителями силовых структур.

в ЂПо итогу, мною принято решение - пункты контроля (блокпосты) на подъездах к городу сохранять до конца действия режима полной самоизоляции (до 12 апреля включительно), который был введен на этой неделе для противодействия распространению коронавируса в регионе. Решение о продлении или смягчении режима - будем принимать исходя из оперативной обстановки в городе.в Ђ

Это не значит, что мы запрещаем выезжать из Севастополя или въезжать в город. Правоохранителям нужно решать свои задачи, плюс мы обеспечиваем контроль состояния здоровья перемещающихся людей. Это дает результаты. Например человека с этого пункта увезли с пневмонией в клинику, взяты анализы. Кроме того, мы информируем граждан из других регионов, что в Севастополе сейчас закрыты все гостиницы, рестораны, места отдыха, введён режим самоизоляции.в Ђ

Еще раз повторю: мы закончим выдачу основного количества пропусков гражданам, которым разрешено работать во время полной самоизоляции до конца дня, доуточняем все за выходные. Штрафовать мы будем начинать только тогда, когда я лично удостоверюсь, что система отлажена.в Ђ

Важно понимать, что пропуск не дает право ходить по городу. Пропуск дает право ездить на работу и обратно. Это не означает, что на выходные вы можете пойти гулять с этим пропуском. Или поехать на шашлыки. Эта ситуация будет жестко контролироваться. Праздно находящихся на природе людей пропуск не избавит от ответственности", - прокомментировал ситуацию в городе ио губернатора Михаил Развожаев.

Новых случаев заражения коронавирусной инфекцией по состоянию на утро 4 апреля в Севастополе не зарегистрировано.Об этом корреспонденту «Голоса Севастополя» сообщили в пресс-службе правительства города.В инфекционной больнице находится 27 человек. В общей сложности под наблюдением находилось 4 436 человек, 2 830 снято с наблюдения по завершении карантинного периода.Под наблюдением по месту жительства находится 1 606 человек.С 1 апреля в Севастополе действует режим всеобщей самоизоляции.Напоминаем,Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19: +7 (8692) 41-77-07.Горячая телефонная линия волонтерского штаба «Мы вместе» для организации адресной помощи пожилым людям: +7(8692) 227-227.