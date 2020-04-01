За сутки в России выявлены 582 новых случая заражения коронавирусом

"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 582 в 32 регионах", - говорится в сообщении.

Фото: АГН «Москва»За сутки в России выявлено 582 случая заражения коронавирусной инфекцией в 32 регионах, общее число заболевших в стране составляет 4731, сообщил в штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, передает РИА Новости.В Москве за сутки выявили 434 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте мэра столицы. Это меньше, чем днем ранее, когда коронавирус обнаружили у 448 человек. Общее число заболевших в столице достигло 3357.Всего в России на сегодняшний день зарегистрирован 4731 случай коронавируса в 78 регионах, уточнили в штабе.Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 затронула практически весь мир. По последним данным ВОЗ, заразились свыше 970 тысяч человек, более 50 тысяч умерли. Больше всего заболевших в США: около 215 тысяч.Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, COVID-19 заболели более 1,1 миллиона человек, 59 тысяч умерли, примерно 227 тысяч пациентов вылечились. Первая по числу летальных исходов — Италия (почти 15 тысяч погибших), за ней следуют Испания, США и Франция.