Правоохранители ЛНР задержали жителя Ровеньков за сбыт оружия и боеприпасов через интернет

Правоохранители Республики задержали жителя Ровеньков, подозреваемого в незаконном сбыте через интернет оружия, боеприпасов и взрывных устройств через сеть Интернет. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры (ГП) ЛНР со ссылкой на следственное управление ведомства.

"1 апреля 2020 года был установлен факт размещения информации о предложении продажи боеприпасов. 2 апреля 2020 года при проведении комплекса мероприятий сотрудниками следственного управления Генеральной прокуратуры ЛНР после реализации 100 патронов калибра 7,62 мм и 16 патронов калибра 9 мм был задержан житель города Ровеньки", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что "в дальнейшем установлено, что по месту жительства задержанного может находиться приготовленное для сбыта огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые веществе и взрывные устройства".

В принадлежащем задержанному гараже были обнаружены и изъяты: реактивная противотанковая граната РПГ-22, шесть выстрелов осколочных гранатометных ВОГ, пять единиц корпуса гранаты Ф-1, по одному корпусу гранат РГН, РТО, РГ, РГ42, три запала к гранате, около восьми кг артиллерийского пороха и примерно один кг пластита, два дымовых патрона; два ящика с патронами калибра 5,45 мм, в каждом по 2160 штук, всего 4320 штук, 50 патронов калибра 7,62 мм.

В квартире задержанного правоохранители обнаружили два пакета с артиллерийским порохом, весом примерно по 500 граммов каждый; автомат АК-74; прибор бесшумной стрельбы; два штык-ножа; пять магазинов, снаряженных патронами калибра 5.45 мм по 30 штук в каждом (всего 150 патронов); два магазина к АК-74; шесть пластмассовых и две стеклянные банки с порохом; 462 патрона калибра 5.45 мм; 978 патронов калибра 7.62 мм; 100 патронов россыпью калибра 9 мм; 15 граммов пластита, 11 запалов, сигнальный файер; по одному корпусу гранат Ф-1, РГД-5, РГ-42.

"В отношении указанного гражданина следственным отделом следственного управления Генеральной прокуратуры ЛНР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 267 УК ЛНР (незаконное приобретение, хранение, ношение, сбыт боеприпасов), последний задержан и водворен в изолятор временного содержания", - рассказали в ведомстве.

"В настоящее время по уголовному делу проводятся неотложные следственные действия, в том числе направленные на установление иного огнестрельное оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, которые задержанный гражданин может еще хранить, а также на установление иных лиц, причастных к совершению данного преступления", - добавили в Генеральной прокуратуре ЛНР.

04 апреля — Луганск