СММ с начала года зафиксировала 12 случаев гибели мирных жителей из-за подрывов на минах

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ с начала года зафиксировала 12 случаев гибели мирных жителей от срабатывания мин и неразорвавшихся боеприпасов в Донбассе. Об этом сообщил глава СММ ОБСЕ в Украине Яшар Халит Чевик.

"В свете призыва Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша к поддержке более масштабной борьбы против коронавируса COVID-19 именно сейчас, как никогда ранее, подписанты Минских соглашений должны выполнить взятые на себя обязательства по изъятию существующих мин и воздержанию от установления новых", - отметил Чевик.

"В прошлом году мины, неразорвавшиеся боеприпасы и другие взрывоопасные предметы привели к большему количеству смертей, чем обстрелы из стрелкового оружия и тяжелого вооружения. В 2019 году 10 из 48 гражданских жертв от мин и неразорвавшихся боеприпасов — это дети. Начиная с 2017 года СММ зафиксировала около 300 жертв среди гражданского населения от срабатывания мин и неразорвавшихся боеприпасов. В этом году таких жертв уже 12 человек", - сообщил глава СММ.

Он и координатор проектов ОБСЕ в Украине Генрик Вилладсен отметили важность и неотложность проведения разминирования в Донбассе.

"Существует насущная необходимость в противоминной деятельности в местах сосредоточения граждан, в частности, вблизи школ, больниц и контрольных пунктов въезда-выезда вдоль линии соприкосновения, - сказал Чевик. - Мины и другие взрывоопасные предметы также угрожают безопасности наблюдателей миссии и препятствуют выполнению мандата СММ, ограничивая их свободу передвижения".

Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

04 апреля — Луганск