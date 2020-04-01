ВСУ препятствовали работе БПЛА ОБСЕ у Золотого – Народная милиция

Военнослужащие вооруженных сил Украины с помощью станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ) препятствовали работе беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в районе Золотого. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"По информации нашей разведки, боевики 30-й бригады в районе Золотого-5 осуществляли подавление каналов управления БПЛА миссии ОБСЕ с применением станции помех "Буковель-АД" мобильной группы 20-го батальона РЭБ, вследствие чего сотрудники миссии были вынуждены прекратить наблюдение за территорией, оккупированной украинскими подразделениями", - рассказал он.

Осадчий призвал жителей подконтрольных ВСУ территорий Донбасса не допускать размещения вооружения и военной техники киевских силовиков вблизи своих домов и объектов гражданской инфраструктуры, а обо всех выявленных случаях сообщать наблюдателем СММ ОБСЕ.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

04 апреля — Луганск