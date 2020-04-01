Киевские силовики из-за COVID-19 ужесточили контроль в зоне "ООС" – Народная милиция

Командование оперативно-тактической группировки (ОТГ) ВСУ "Север" из-за вспышки коронавируса нового типа ужесточило контроль за перемещением военных и гражданских лиц в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС"). Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"Вспышка коронавируса в вооруженных силах Украины вынудила командование ОТГ "Север" к принятию мер по ужесточению контроля за перемещением военных и гражданских лиц", - отметил он.

"Так, в зоне ответственности 25-й бригады "ООС" силами военнослужащих ВСУ и национальной гвардии Украины организованы совместные патрули. Фактическая их цель состоит в том, чтобы не допускать утечки в СМИ информации о массово покидающих позиции военнослужащих ВСУ с симптомами коронавируса, которые пытаются получить в гражданских медицинских учреждениях своевременную помощь, которую им не оказывают военные медики", - уточнил Осадчий.

Ранее официальный представитель оборонного ведомства Республики сообщал, что на лечении в медицинских учреждениях, расположенных на подконтрольной Киеву территории Луганщины, находится 410 военнослужащих оперативно-тактической группировки (ОТГ) "Север" с ОРВИ, пневмонией и коронавирусом.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило миллион человек, из них более 51 тыс. скончались. Случаи заболевания COVID-19 выявлены на Украине и в России, в ЛНР подтвержден один случай заражения коронавирусом. Анализы, взятые у всех, кто контактировал с первым в ЛНР заболевшим коронавирусом нового типа, показали отрицательный результат на COVID-19.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

04 апреля — Луганск