ВСУ разместили ЗРК и пять бронемашин в жилмассивах в зоне "ООС" – Народная милиция

Киевские силовики разместили зенитный ракетный комплекс (ЗРК) и пять боевых бронированных машин в жилых массивах в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС"). Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"В зоне ответственности 30-й бригады ВСУ в частном секторе Новозвановки нашей разведкой обнаружен один зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10" и три боевые бронированные машины", - рассказал он.

"В зоне ответственности 93-й бригады ВСУ в непосредственной близости от жилых домов в Орехово нашей разведкой обнаружены две бронированные боевые машины", - добавил Осадчий.

Участники Контактной группы 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

04 апреля — Луганск