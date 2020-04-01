Командование собирает деньги с бойцов ВСУ для компенсации стоимости проданных приборов

Командование одной из бригад ВСУ, действующей в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС"), собирает деньги с военнослужащих для компенсации стоимости проданных приборов ночного видения и тепловизоров. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"В ходе работы комиссии службы РАВ (ракетно-артиллерийского вооружения) оперативно-тактической группировки (ОТГ) "Север" в подразделениях 25-й отдельной воздушно-десантной бригады выявлена недостача трех приборов ночного видения AN/PVS-14 и четырех тепловизоров Thermal-Eye X320 американского производства, поставленных в ВСУ в рамках программы военной помощи", - рассказал он.

"Командование бригады в экстренном порядке начало поборы с личного состава денежных средств в размере 200 гривен на компенсацию стоимости проданного имущества, а также на взятки составу комиссии, чтобы не допустить доклад последних в вышестоящий штаб по ситуации с американским оборудованием в бригаде", - сказал Осадчий.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

04 апреля — Луганск