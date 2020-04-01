Начмед по приказу комбрига ВСУ продал медикаменты в аптеки в зоне "ООС" – Народная милиция

Начальник медицинской службы по указанию командира бригады ВСУ продал товары медицинского назначения в частные аптеки в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС"). Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Он рассказал, что "с целью предотвращения роста заболеваемости среди личного состава в 59-ю отдельную мотопехотную бригаду поступила большая партия средств личной защиты и обеззараживающих жидкостей".

"Кроме того, командование "ООС" заявило о проведении ряда мероприятий по разъяснению личному составу информации об уголовном преследовании за нарушение карантинных мер", - продолжил представитель оборонного ведомства Республики.

"Однако, по информации от штаба бригады, всё обстоит несколько иначе. Так, понимая низкий уровень образованности личного состава и осознавая вероятность того, что бойцы полученные средства традиционно пропьют, вместо выдачи средств личной защиты командование бригады ограничилось выдачей военнослужащим респираторов, в то время как все остальные поступившие товары медицинского назначения по указанию командира бригады (полковника Геннадия) Шаповалова были проданы начальником медицинской службы бригады в частные аптеки населенных пунктов Попасная, Триполье и Врубовка", - сообщил Осадчий.

Ранее официальный представитель оборонного ведомства Республики сообщал, что на лечении в медицинских учреждениях, расположенных на подконтрольной Киеву территории Луганщины, находится 410 военнослужащих оперативно-тактической группировки (ОТГ) "Север" с ОРВИ, пневмонией и коронавирусом. При этом киевские силовики изолировали в наспех развернутых палатках в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС") семь военнослужащих с подтверждённым тестом на коронавирус нового типа.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило миллион человек, из них более 51 тыс. скончались. Случаи заболевания COVID-19 выявлены на Украине и в России, в ЛНР подтвержден один случай заражения коронавирусом. Анализы, взятые у всех, кто контактировал с первым в ЛНР заболевшим коронавирусом нового типа, показали отрицательный результат на COVID-19.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

04 апреля — Луганск