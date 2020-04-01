ВСУ изолировали в палатках в зоне "ООС" семь зараженных COVID-19 бойцов – Народная милиция

Киевские силовики изолировали в наспех развернутых палатках в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС") семь военнослужащих с подтверждённым тестом на коронавирус нового типа. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Он отметил, что "командование "ООС" продолжает скрывать от широкой общественности реальное количество заражённых коронавирусной инфекцией военнослужащих".

"Так, вчера по данным наших источников, в наспех развернутые палатки для изоляции заражённых поступили семеро военнослужащих 25-й бригады с подтверждённым тестом на коронавирус", - проинформировал Осадчий.

Он добавил, что "в связи с обострением эпидемиологической обстановки и ростом заболеваемости личного состава, в подразделениях ВСУ имеет место дефицит оборудования и имущества, необходимого для пунктов изоляции военнослужащих".

"Больные вынуждены переносить карантин в нечеловеческих условиях, зачастую не имея даже собственной кровати", - подчеркнул представитель оборонного ведомства Республики.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило миллион человек, из них более 51 тыс. скончались. Случаи заболевания COVID-19 выявлены на Украине и в России, в ЛНР подтвержден один случай заражения коронавирусом. Анализы, взятые у всех, кто контактировал с первым в ЛНР заболевшим коронавирусом нового типа, показали отрицательный результат на COVID-19.

Ранее Осадчий сообщал, что медицинские учреждения, расположенные на территории подконтрольной Украине Луганщины, за сутки приняли 15 военнослужащих ВСУ с подозрением на коронавирус.

Офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко информировал, что более 80 бойцов ВСУ попали в больницы с подозрением на COVID-19.

Начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко отмечал, что более 35 бойцов ВСУ за неделю попали в медучреждения Харькова с подозрением на коронавирус.

Осадчий отмечал, что более 70 киевских силовиков с подозрением на коронавирус находятся в больницах в зоне "ООС".

Филипоненко сообщал, что четыре военнослужащих 59-й бригады ВСУ, дислоцирующейся у линии соприкосновения, заразились COVID-19.

В Народной милиции неоднократно отмечали, что морально-психологическое состояние киевских силовиков ухудшается, они продолжают мародерствовать и устраивать "пьяные разборки", участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам среди военнослужащих ВСУ.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран-участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

04 апреля — Луганск