Жителя Оренбурга арестовали за повторное нарушение режима самоизоляции

Фото: © Алексей Сухоруков / РИА НовостиСуд Оренбурга арестовал местного жителя за повторное нарушение режима самоизоляции в целях нераспространения коронавируса, мужчина второй раз был замечен полицейскими вдалеке от своего дома, сообщает УМВД по Оренбургской области, передает РИА Новости.С 1 апреля в регионе действует режим самоизоляции граждан, люди не должны отходить далеко от своего дома, им можно выходить в ближайший магазин, аптеку и выгулять домашних животных.Областная полиция сообщает, что правоохранителями Оренбурга при патрулировании у дома 8 по улице 10 Линия был установлен мужчина, который ранее получал предостережение о нарушении требования о самоизоляции и снова находился в удаленном расстоянии от места жительства."Судом Ленинского района города Оренбурга за правонарушение, предусмотренное статьей 19.3 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного ареста на семь суток", - сообщили в управлении МВД региона.