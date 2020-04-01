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Жителя Оренбурга арестовали за повторное нарушение режима самоизоляции

Sergey Сегодня, 15:1518Новости
Жителя Оренбурга арестовали за повторное нарушение режима самоизоляции
Фото: © Алексей Сухоруков / РИА Новости
Суд Оренбурга арестовал местного жителя за повторное нарушение режима самоизоляции в целях нераспространения коронавируса, мужчина второй раз был замечен полицейскими вдалеке от своего дома, сообщает УМВД по Оренбургской области, передает РИА Новости.
С 1 апреля в регионе действует режим самоизоляции граждан, люди не должны отходить далеко от своего дома, им можно выходить в ближайший магазин, аптеку и выгулять домашних животных.
Областная полиция сообщает, что правоохранителями Оренбурга при патрулировании у дома 8 по улице 10 Линия был установлен мужчина, который ранее получал предостережение о нарушении требования о самоизоляции и снова находился в удаленном расстоянии от места жительства.
"Судом Ленинского района города Оренбурга за правонарушение, предусмотренное статьей 19.3 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного ареста на семь суток", - сообщили в управлении МВД региона.

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