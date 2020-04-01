Украинские патрули под предлогом COVID-19 занимаются вымогательством – Народная милиция

Совместные патрули ВСУ и национальной гвардии Украины под предлогом противодействия коронавирусу нового типа задерживают мирных жителей и вымогают у них деньги и продукты. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Он рассказал, что "пользуясь сложившейся обстановкой, совместные патрули национальной гвардии Украины и ВСУ вместо поиска и возврата беглых военнослужащих занимаются откровенным вымогательством".

"Под предлогом мероприятий по противодействию коронавирусу, патрули останавливают гражданские автомобили, устраивают настоящие облавы, задерживают мирных граждан и под угрозой передать их в полицию для наложения штрафа вымогают деньги и продукты, при этом сами оккупанты не соблюдают меры предосторожности и передвигаются без защитных масок и перчаток", - отметил Осадчий.

"Так, 3 апреля за подобное вымогательство сотрудниками СБУ были задержаны сержант национальной гвардии Украины Клюско и лейтенант ВСУ Зубко", - уточнил представитель оборонного ведомства Республики.

Ранее Осадчий сообщил, что начальник медицинской службы по указанию командира бригады ВСУ продал товары медицинского назначения в частные аптеки в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС").

Он также отмечал, что на лечении в медицинских учреждениях, расположенных на подконтрольной Киеву территории Луганщины, находится 410 военнослужащих оперативно-тактической группировки (ОТГ) "Север" с ОРВИ, пневмонией и коронавирусом. При этом киевские силовики изолировали в наспех развернутых палатках в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС") семь военнослужащих с подтверждённым тестом на коронавирус нового типа.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило миллион человек, из них более 51 тыс. скончались. Случаи заболевания COVID-19 выявлены на Украине и в России, в ЛНР подтвержден один случай заражения коронавирусом. Анализы, взятые у всех, кто контактировал с первым в ЛНР заболевшим коронавирусом нового типа, показали отрицательный результат на COVID-19.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

04 апреля — Луганск