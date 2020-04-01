В Москве назвали способы выдачи кодов для перемещения при самоизоляции

"Выдача таких кодов может проводиться онлайн – через личный кабинет на портале mos.ru. В этом случае он представляет собой комбинацию букв и цифр, которую можно сохранить на телефон, получить на e-mail или распечатать", - сказал Лысенко.

Фото: © РИА Новости / Роман ВладимировВыдавать коды для перемещения по Москве в условиях коронавируса могут через портал mos.ru, его инфраструктура готова к пиковым нагрузкам, также жители смогут получить код с помощью телефона, сообщил журналистам в субботу глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко, передает РИА Новости.Он подчеркнул, что инфраструктура портала готова к пиковым нагрузкам, и получить код смогут все, кому он необходим."Жители, у которых нет возможности пользоваться ресурсами mos.ru, смогут получить код с помощью телефона", - добавил Лысенко.