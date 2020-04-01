Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

Число пострадавших при взрыве газа в Орехово-Зуеве увеличилось до шести

Sergey Сегодня, 17:4531Новости
Число пострадавших при взрыве газа в Орехово-Зуеве увеличилось до шести
Фото: © МЧС России
Число пострадавших при взрыве газа в жилом доме в подмосковном Орехово-Зуеве увеличилось до шести, один человек погиб, передает RT.
«В результате взрыва один человек погиб, шесть пострадали. Из них пять человек доставлены в ЦРБ, один человек отказался от госпитализации», — приводит ТАСС сообщение оперативного штаба МЧС России.

Ранее сообщалось, что три человека, которые пострадали в результате взрыва газовой колонки в жилом доме в Орехово-Зуеве, находятся в реанимации.
В субботу, 4 апреля, в пятиэтажном доме в Орехово-Зуеве произошёл взрыв газовой колонки, в результате чего обрушились квартиры второго подъезда с пятого по третий этаж.

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: