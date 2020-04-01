ЧСПК ввела ограничение на передвижение людей и транспорта в Красном Луче и Антраците - СЭС

Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР с целью недопущения распространения коронавируса ввела ограничение на передвижение жителей и транспорта в Красном Луче и Антраците. Об этом сообщил главный врач Луганской республиканской санитарно-эпидемической станции (СЭС), главный государственный санитарный врач ЛНР Дмитрий Докашенко.

Ранее сегодня он сообщил о том, что медики ЛНР зарегистрировали второй случай заболевания коронавирусной инфекцией в Республике.

"Во исполнение решения комиссии и с целью недопущения распространения инфекции на территории городов Красный Луч и Антрацит, где проживает круг контактных лиц (зараженного пациента) был усилен режим ограничительных мероприятий, который включает в себя ограничение передвижения городского, международного пригородного транспорта. Также будет режим самоизоляции для жителей этих городов", - сказал Докашенко.

"С 00.00 часов, то есть с полуночи, данный режим вступит в силу, с субботы на воскресенье. Этот тот промежуток времени, который дается жителям этих городов для того, чтобы решить свои самые злободневные вопросы", - уточнил главный государственный санитарный врач ЛНР.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило миллион человек, из них более 51 тыс. скончались. Случаи заболевания COVID-19 выявлены на Украине и в России, в ЛНР до этого был подтвержден один случай заражения коронавирусом.

Ранее чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР приняла ряд решений по предотвращению распространения коронавируса нового типа на территории Республики, в том числе – о закрытии предприятий общественного питания, ряда заведений и учреждений, переходе учреждений образования ЛНР с 30 марта на дистанционное обучение, отмене льгот на проезд в транспорте общего пользования, а также приостановила работу объектов торговли непродовольственными товарами. С целью недопущения распространения на территории ЛНР COVID-19, а также во исполнение указа главы ЛНР "О введении режима повышенной готовности" и указа главы ЛНР "О некоторых вопросах, связанных с режимом повышенной готовности" приостановлены или осуществляются по электронной очереди личные приемы граждан в центральных и местных органах власти.

Глава ЛНР Леонид Пасечник заявлял, что власти делают все необходимое, чтобы не допустить проникновения на территорию Республики коронавируса нового типа.

04 апреля — Луганск