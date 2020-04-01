Коллектив Луганского театра в рамках флешмоба рассказал, как скучает по зрителям (ФОТО)

Коллектив Луганского академического русского драматического театра имени Павла Луспекаева присоединился к проходящему в социальных сетях флешмобу, рассказав, как скучает по зрителям.В связи с самоизоляцией, введенной с целью противодействия распространению коронавируса нового типа, в соцсетях набирает популярность "скучающий флешмоб". Сотрудники пустующих театров, музеев, культурных центров и других учреждений культуры размещают в интернете шуточные фотографии и пишут, чего и кого им не хватает в эти "карантинные" дни.Луганский театр разместил в соцсетях фотоснимки своих сотрудников, которые держат в руках таблички с надписями: "Никто не идет на премьеру", "Никто не поедет на выезд в 7 утра", "Никто не дарит цветы", "Никто не фотографирует со вспышкой с первого ряда", "Никто не приходит к нам с билетами (Луганского академического украинского музыкально-драматического) театра на Оборонной", "Никто не жалуется на бутафорскую еду" и так далее. Фотографии размещены в социальных сетях в официальных группах театра под хештегом #мыскучаем."Мы решили, что не можем оставаться в стороне от происходящего и приняли участие в #скучающийфлешмоб. Не только артисты, но и администраторы, контролеры билетов, кассиры, помрежи, реквизиторы и многие другие работники театра во главе с директором и художественным руководителем Галиной Николаевной Михайлюк-Филипповой признаются, как соскучились по вам, наши дорогие зрители!" - прокомментировала акцию главный режиссер театра Татьяна Дремова.Флешмоб подписан "часть 1", поэтому, вероятно, в ближайшее время театр продолжит общение со своими поклонниками в формате виртуальных флешмобов, не давая им соскучиться.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило миллион человек, из них более 57 тыс. скончались. Случаи заболевания COVID-19 выявлены на Украине и в России, в ЛНР подтверждены два случая заражения коронавирусом.Ранее чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР приняла ряд решений по предотвращению распространения коронавируса нового типа на территории Республики, в том числе – о закрытии предприятий общественного питания, ряда заведений и учреждений, переходе учреждений образования ЛНР с 30 марта на дистанционное обучение, отмене льгот на проезд в транспорте общего пользования, а также приостановила работу объектов торговли непродовольственными товарами. С целью недопущения распространения на территории ЛНР COVID-19, а также во исполнение указа главы ЛНР "О введении режима повышенной готовности" и указа главы ЛНР "О некоторых вопросах, связанных с режимом повышенной готовности" приостановлены или осуществляются по электронной очереди личные приемы граждан в центральных и местных органах власти.Глава ЛНР Леонид Пасечник заявлял, что власти делают все необходимое, чтобы не допустить проникновения на территорию Республики коронавируса нового типа.04 апреля — Луганск