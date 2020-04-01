Все кто контактировал со вторым заболевшим будут изолированы и обследованы



Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Дмитрий Докашенко.

Ранее сегодня он сообщал, что медики зарегистрировали второй случай заболевания коронавирусной инфекцией .

«После определения круга контактных лиц они все будут обследованы — это позволит нам избежать распространения данной инфекции, потому что все контактные лица, которые были выявлены, они будут изолированы и обследованы. Либо они будут нуждаться в лечении, если будут положительные результаты, либо в динамическом наблюдении за ними», — сказал Докашенко. Красота и здоровье - Сегодня, 18:40 93 Медики изолируют и обследуют всех контактировавших со вторым заболевшим коронавирусом жителем ЛНР.Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Дмитрий Докашенко.Ранее сегодня он сообщал, что медики зарегистрировали второй случай заболевания коронавирусной инфекцией .«После определения круга контактных лиц они все будут обследованы — это позволит нам избежать распространения данной инфекции, потому что все контактные лица, которые были выявлены, они будут изолированы и обследованы. Либо они будут нуждаться в лечении, если будут положительные результаты, либо в динамическом наблюдении за ними», — сказал Докашенко. Красота и здоровье - Сегодня, 18:40 93

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