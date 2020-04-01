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Все кто контактировал со вторым заболевшим будут изолированы и обследованы

robot Сегодня, 19:0025Новости
Все кто контактировал со вторым заболевшим будут изолированы и обследованы
Медики изолируют и обследуют всех контактировавших со вторым заболевшим коронавирусом жителем ЛНР.
Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Дмитрий Докашенко.
Ранее сегодня он сообщал, что медики зарегистрировали второй случай заболевания коронавирусной инфекцией .
«После определения круга контактных лиц они все будут обследованы — это позволит нам избежать распространения данной инфекции, потому что все контактные лица, которые были выявлены, они будут изолированы и обследованы. Либо они будут нуждаться в лечении, если будут положительные результаты, либо в динамическом наблюдении за ними», — сказал Докашенко. Красота и здоровье - Сегодня, 18:40 93

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