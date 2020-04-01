Введены ограничения на передвижение жителей и транспорта в Красном Луче и Антраците
Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия с целью недопущения распространения коронавируса ввела ограничение на передвижение жителей и транспорта в Красном Луче и Антраците.
Об этом сообщил главный государственный санитарный врач ЛНР Дмитрий Докашенко.
Ранее сегодня он сообщил о том, что медики зарегистрировали второй случай заболевания коронавирусной инфекцией.
«Во исполнение решения комиссии и с целью недопущения распространения инфекции на территории городов Красный Луч и Антрацит, где проживает круг контактных лиц зараженного пациента был усилен режим ограничительных мероприятий, который включает в себя ограничение передвижения городского, международного пригородного транспорта. Также будет режим самоизоляции для жителей этих городов», — сказал Докашенко.
«С 00.00 часов, то есть с полуночи, данный режим вступит в силу, с субботы на воскресенье. Этот тот промежуток времени, который дается жителям этих городов для того, чтобы решить свои самые злободневные вопросы», — отметил главный государственный санитарный врач ЛНР.
«Ограничения на передвижение жителей и транспорта, вводимые с целью недопущения распространения коронавируса, не касаются пригородов Красного Луча и Антрацитовского района», — уточнил Докашенко Красота и здоровье - Сегодня, 18:33 102
Об этом сообщил главный государственный санитарный врач ЛНР Дмитрий Докашенко.
Ранее сегодня он сообщил о том, что медики зарегистрировали второй случай заболевания коронавирусной инфекцией.
«Во исполнение решения комиссии и с целью недопущения распространения инфекции на территории городов Красный Луч и Антрацит, где проживает круг контактных лиц зараженного пациента был усилен режим ограничительных мероприятий, который включает в себя ограничение передвижения городского, международного пригородного транспорта. Также будет режим самоизоляции для жителей этих городов», — сказал Докашенко.
«С 00.00 часов, то есть с полуночи, данный режим вступит в силу, с субботы на воскресенье. Этот тот промежуток времени, который дается жителям этих городов для того, чтобы решить свои самые злободневные вопросы», — отметил главный государственный санитарный врач ЛНР.
«Ограничения на передвижение жителей и транспорта, вводимые с целью недопущения распространения коронавируса, не касаются пригородов Красного Луча и Антрацитовского района», — уточнил Докашенко Красота и здоровье - Сегодня, 18:33 102
Метки: {keywords}