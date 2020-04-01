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В Луганске заявили о втором случае заболевания короновирусной инфекцией

verter Сегодня, 19:0024Новости
В Луганске заявили о втором случае заболевания короновирусной инфекцией
Медики зарегистрировали второй случай заболевания COVID-19 в ЛНР.
Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Дмитрий Докашенко.
«На территории Республики зафиксирован второй случай коронавирусной инфекции», — сказал он.
«Пациент был на лечении в инфекционной больнице, был незамедлительно проведен комплекс эпидрасследований и определен круг контактных лиц», — отметил Докашенко. Красота и здоровье - Сегодня, 18:26 210

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