В Луганске заявили о втором случае заболевания короновирусной инфекцией
Медики зарегистрировали второй случай заболевания COVID-19 в ЛНР.
Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Дмитрий Докашенко.
«На территории Республики зафиксирован второй случай коронавирусной инфекции», — сказал он.
«Пациент был на лечении в инфекционной больнице, был незамедлительно проведен комплекс эпидрасследований и определен круг контактных лиц», — отметил Докашенко. Красота и здоровье - Сегодня, 18:26 210
Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Дмитрий Докашенко.
«На территории Республики зафиксирован второй случай коронавирусной инфекции», — сказал он.
«Пациент был на лечении в инфекционной больнице, был незамедлительно проведен комплекс эпидрасследований и определен круг контактных лиц», — отметил Докашенко. Красота и здоровье - Сегодня, 18:26 210
Метки: {keywords}