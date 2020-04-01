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В России ежесуточно проводится до 37 тысяч тестов на коронавирус

Sergey Сегодня, 19:4514Новости
В России ежесуточно проводится до 37 тысяч тестов на коронавирус
Фото: © Кирилл Каллиников / РИА Новости
В России каждые сутки проводятся 34—37 тыс. тестов на коронавирус, сообщила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает RT.
«Мы сегодня тестируем порядка 34—37 тыс. человек в сутки. Это большие цифры, мы будем увеличивать это количество», — сказала она во время пресс-конференции.

Ранее Попова заявила, что значимое число россиян не нарушают правил самоизоляции, которые были приняты из-за коронавирусной инфекции.

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