В России ежесуточно проводится до 37 тысяч тестов на коронавирус

«Мы сегодня тестируем порядка 34—37 тыс. человек в сутки. Это большие цифры, мы будем увеличивать это количество», — сказала она во время пресс-конференции.

Фото: © Кирилл Каллиников / РИА НовостиВ России каждые сутки проводятся 34—37 тыс. тестов на коронавирус, сообщила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает RT.Ранее Попова заявила, что значимое число россиян не нарушают правил самоизоляции, которые были приняты из-за коронавирусной инфекции.