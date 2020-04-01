Спецтранспорт и машины с продуктами продолжат передвигаться по Антрациту и Красному Лучу

Специализированный транспорт, а также автомобили, доставляющие продукты в магазины, продолжат передвижение по Антрациту и Красному Лучу, где были введены ограничения с целью недопущения распространения коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства.

После регистрации второго случая заболевания коронавирусной инфекцией в Республике чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР ввела ограничение на передвижение людей и транспорта в Красном Луче и Антраците. Данные меры не касаются пригородов Красного Луча и территории Антрацитовского района.

"Главам администраций г. Красный Луч и г. Антрацит ... запретить все виды передвижения общественного транспорта (городской, пригородный, междугородний, международный), за исключением специализированного, аварийного и транспорта по доставке пищевых продуктов", - говорится в протоколе заседания ЧСПК.

Также ЧСПК поручила главам администраций Красного Луча и Антрацита "ввести строгий режим самоизоляции граждан с обязательным соблюдением требований по использованию средств защиты органов дыхания".

Ограничения вступают в силу с 23.00 4 апреля и будут действовать до особого распоряжения.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило миллион человек, из них более 51 тыс. скончались. Случаи заболевания COVID-19 выявлены на Украине и в России, в ЛНР подтверждены два случая заражения коронавирусом.

Ранее чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия при Правительстве ЛНР приняла ряд решений по предотвращению распространения коронавируса нового типа на территории Республики, в том числе – о закрытии предприятий общественного питания, ряда заведений и учреждений, переходе учреждений образования ЛНР с 30 марта на дистанционное обучение, отмене льгот на проезд в транспорте общего пользования, а также приостановила работу объектов торговли непродовольственными товарами. С целью недопущения распространения на территории ЛНР COVID-19, а также во исполнение указа главы ЛНР "О введении режима повышенной готовности" и указа главы ЛНР "О некоторых вопросах, связанных с режимом повышенной готовности" приостановлены или осуществляются по электронной очереди личные приемы граждан в центральных и местных органах власти.

Глава ЛНР Леонид Пасечник заявлял, что власти делают все необходимое, чтобы не допустить проникновения на территорию Республики коронавируса нового типа.

04 апреля — Луганск