Синоптики прогнозируют 5 апреля в ЛНР до 13 градусов тепла

Температура воздуха в ЛНР 5 апреля будет колебаться от 2 градусов мороза ночью до 13 градусов тепла днем, местами ожидается усиление ветра до 18 м/с. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21.00 4 апреля до 21.00 5 апреля на территории Луганской Народной Республики будет облачно с прояснениями, без существенных осадков; ветер северо-западный 9-14 м/с, днем местами порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью минус 2 – плюс 3 градуса, днем 8-13 градусов тепла", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит ноль – плюс 2 градуса, днем – 11-13 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается минус 1 - плюс 1 градус ночью и 10-12 градусов выше нуля днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 1-3 градусов ночью до 11-13 градусов выше нуля днем.

По предварительному прогнозу, 6 апреля будет облачно с прояснениями, без осадков, днем местами возможны порывы ветра до 15-18 м/с; температура воздуха ночью от нуля до минус 5 градусов, днем 7-12 градусов тепла. 7 апреля ожидается переменная облачность, температура воздуха ночью минус 3 – плюс 2 градуса, днем - 6-11 градусов выше нуля.

04 апреля — Луганск