Уроки коронавируса. В одной лодке

Часто встречаю в социальных сетях откровенные насмешки над западными странами, провалившими кампанию борьбы с коронавирусом и одна за другой просящими помощи у России. Бывает и хуже - насмешки сопровождаются заявлениями о том, что так им и надо, а также пожеланиями прийти к состоянию полной катастрофы.Вполне понимаю эмоции, овладевающие людьми, особенно на фоне продолжения реализации Западом откровенно недружественной политики в отношении России (кстати, и Китая тоже). Поэтому не буду апеллировать к высоким чувствам и моральным нормам. Несмотря на то, что и христианство (значительная часть граждан РФ исповедует православие) учит нас прощать врага своего, и марксизм (сторонниками которого в форме тех или иных левых учений является не меньшее число россиян) декларирует, что нет плохих народов, есть плохие люди, а пролетарии всех стран должны соединиться, агрессивная, эгоистичная и лживая политика Запада действительно может (и будет, несмотря на любые увещевания) вызывать у многих наших соотечественников желание, если уж не лично отомстить, то своими глазами увидеть как «мне отмщение, и аз воздам».Поговорим лучше об интересах шкурных, таких же эгоистичных, как те, которыми руководствуется Запад, только более эффективно реализуемых.Недавно США и ЕС отказались рассматривать предложение России об отмене всех санкций в отношении всех государств для более эффективной борьбы с коронавирусом. В то же время, США и страны ОПЕК уже готовы обсуждать совместные меры по стабилизации нефтяного рынка. Более того, они просят об этом. Очевидно, что торговля вокруг условий сделки будет жестокой, но в конечном итоге она будет заключена, поскольку США и Саудовская Аравия не выдерживают испытания низкими ценами.Многие видят в этом не только двуличие, но и некую особую хитрость Запада, готового договариваться в тех случаях, когда он проигрывает, но пытающегося давить в тех случаях, когда он считает, что у него остались хотя бы призрачные шансы на победу. Говорят, мы должны у них учиться.Предположим, что мы сейчас откажемся от переговоров по нефти, поскольку Запад продолжает занимать в отношении России враждебную позицию, а запас прочности у нас выше. Прежде, чем американская и саудовская нефтянка рухнут, российские производители также понесут огромные потери. Потери эти будут тем больше, что к объявленной Саудовской Аравией войне цен добавился фактор пандемии коронавируса. Мировые рынки просели значительно сильнее, чем ожидали правительства, цены на нефть не просто могут продолжить падение, но и способны задержаться на крайне низких отметках на неопределённый период. В данном случае не так даже страшно их падение, как страшна непрогнозируемость продолжительности ценового кризиса.Не просто российская нефтедобывающая промышленность, но значительная часть наполняющих бюджет отраслей промышленности окажутся в состоянии невозможности адекватно прогнозировать и планировать своё развитие. Соответственно возникнут проблемы с адекватной оценкой перспектив наполнения бюджета, а «жировая прослойка» Фонда национального благосостояния будет проедаться быстрее чем рассчитывали. И отразится это не только на крупных компаниях, но и на самых широких народных массах, ведь когда у компаний сокращаются доходы и сворачивается производство в первую очередь сокращают не правление и не совет директоров, а работников низших звеньев. И это логично, совет директоров нужен компании независимо от того, работает у неё тысяча скважин, сто или хотя бы десять, а вот рабочих на десяти скважинах требуется на два порядка меньше, чем на тысяче.Таким образом, выражая готовность к компромиссам, Россия защищает свои национальные интересы, в частности пытается снизить уровень экономических потерь из-за кризиса. Запад же ведёт себя абсолютно неразумно. Его собственный эгоизм оборачивается против него, когда он отказывается обнулять глобальные санкционные режимы и обеспечивать эффективную коллективную борьбу с коронавирусом, параллельно обращаясь к России и Китаю за помощью.Конечно, какую-то помощь Запад получит (как получили Италия и США), но она будет ограничена, исходя из морального фактора: правительству довольно легко отправить символическую (относительно небольшую) помощь, но крайне трудно объяснить народу необходимость масштабной поддержки стран, открыто демонстрирующих враждебность в отношении России. В такой ситуации (когда страны замыкаются в себе и начинают проводить суперпротекционистскую политику) первоочередная и самая масштабная помощь будет оказываться союзникам, независимо от того, насколько сильно они поражены эпидемией, по сравнению с теми же США. А поскольку ресурсы не резиновые и самим тоже надо, то на долю Запада мало, что останется.Между тем, эпидемия сильнее всего поразила именно США и Западную Европу. Из всех стран ещё недавно служивших миру примером для подражания, только Германия пока держится относительно неплохо. У неё и погибших поменьше, чем в других западных странах (из числа признанных лидеров), и выздоровевших побольше. Германская медицина пока выстояла, да и государство, опирающееся на традиционную приверженность немцев к порядку, на их законопослушность, пока действует достаточно эффективно. Не знаю как надолго хватит Германии, но хорошо, что держится хоть она.США получают по тридцать с лишним тысяч больных ежедневно. Умирать американцы начали уже по полторы тысячи в день. Количество заболевших сегодня к вечеру превысит 300 тысяч, а количество умерших подберётся к девяти тысячам, при том, что число выздоровевших не должно превысить пятнадцать тысяч. С учётом общей численности населения показатели Италии, Испании и даже Франции по соотношению заболевших/выздоровевших/умерших даже хуже, чем у США. При этом, если итальянские показатели заболеваемости и смертности стабилизировались и демонстрируют тенденцию к снижению, то в Испании они остаются стабильно высокими, а во Франции даже нарастают. Чуть лучше ситуация с заболеваемостью в Великобритании, но там (по состоянию на 3 апреля) всего 135 выздоровевших на 3 605 умерших.Можно констатировать, что на Западе эпидемия вышла из-под контроля властей. Темпы роста заболеваемости и смертности дают основания утверждать, что если во всём мире заболеет всего три миллиона человек, а умрёт 300-400 тысяч, это будет хороший результат. Но в любом случае большая часть этих потерь падает на западные страны.Тем не менее, Запад никак не может отойти от своей традиционной гегемонистской политики. США, например, подали на Китай в суд, за распространение коронавируса и требуют «возместить» им 20 триллионов долларов потерь. Не знаю, внесли ли американцы в эти потери те 10 триллионов, которые они пытаются влить в свою экономику (а на деле в биржевые спекуляции) в тщетной попытке удержать на плаву биржевые индексы до выборов Трампа, но в любом случае они демонстрируют, что ничего не поняли, ничему не научились и пытаются решать за счёт других те проблемы, которые можно решить только сообща.Мы, в России пока только надеемся (но точно в этом не уверенны), что эпидемию удастся сравнительно быстро остановить и обойтись минимальными издержками. Китай опасается второй волны пришествия уже практически побеждённого им коронавируса, поскольку весь мир болеет, а границы как ни закрывай, что-то всё равно просачивается. Даже, если мы быстро справимся с эпидемией у себя (что возможно, но не гарантировано), мы избавимся только от карантинных ограничений внутри России. Без победы над болезнью в США и в ЕС мировую экономику не перезапустить. Они являются главными потребителями и производимых в Китае и других странах Юго-Восточной Азии промтоваров, и наших энергоносителей. Если они не смогут покупать, то мировая экономика не выйдет из кризиса — долго работать на склад невозможно, а Россия и Китай пока не могут заменить друг другу Запад в качестве потребителей. Тем более, что с падением потребностей Запада в китайских товарах, резко свернётся китайское производство, а значит и сырьевая часть нашего экспорта в Китай. Да и границы придётся держать закрытыми, а полёты авиации в поражённые эпидемией страны и дальше ограничивать (что не позволит авиакомпаниям выйти из кризиса). То есть, плохо будет всем, а то что Западу будет хуже — утешение крайне слабое.Утешает, что наши главные партнёры — Китай и Германия продемонстрировали сравнительно высокую устойчивость. Это даёт надежду на сохранение в целом евроазиатского торгово-экономического кластера и даже на расширение сотрудничества ЕС (или того, что от него останется после кризиса) с ЕАЭС и Шанхайской организацией сотрудничества. Но, в любом случае, даже, если резко изменится конфигурация политических союзов, речь будет идти поначалу лишь о восстановлении утраченных в результате кризиса экономических позиций.При этом, нам с китайцами ещё предстоит помочь Европе и США банально выздороветь и не рассыпаться под ударами тяжело переносимой ими пандемии. Если допустить окончательный развал их медицинской системы, то за ней начнёт рушиться и система социальная. Я уже не говорю об опасности неконтролируемого развития событий в государствах, под завязку напичканных оружием, в том числе ядерным. Даже обычная социальная катастрофа в Европе и США отбросит мировую экономику (а с ней и уровень жизни широких масс) на позиции начала ХХ века.Если России удастся быстро и эффективно справиться с эпидемией на собственной территории, то политические преимущества мы и так получим. Более того, эти преимущества будут тем больше, чем больше мы поможем другим. Бремя лидерства (мировой гегемонии) в том и заключается, что лидер обеспечивает всем порядок, защиту и поддержку с сложных ситуациях. Американцы потому лидерство и утратили, что попытались сохранить за собой все его преимущества, сбросив с себя неприятные обязанности. Это лидерство не будет единоличным, но роль России в новом мире будет весьма велика.Повторяю, нам придётся помогать Западу, исходя из своих собственных интересов. Только так можно гарантировать себя от возвращения эпидемии и только так можно перезапустить мировую экономику, которая на сегодня остановилась. Поэтому лучше попытаться убедить Запад в необходимости его конструктивного отношения к сотрудничеству перед лицом глобальной угрозы. Это облегчит жизнь и ему, и нам.Эпидемия уравнивает всех: умных и глупых, богатых и бедных, добрых и злых, хороших и плохих. Мы в одной лодке и шансов спастись всем вместе, действуя согласованно у нас гораздо больше, чем если мы устроим драку на борту или просто будем каждый грести в свою сторону.Ростислав Ищенко