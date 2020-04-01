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В Приморском крае спасатели ищут заблудившуюся во время метели группу

Sergey Вчера, 23:0019Новости
В Приморском крае спасатели ищут заблудившуюся во время метели группу
Фото: РИА Новости
Четыре человека потерялись недалеко от озера Ханка в Приморском крае во время метели. На их поиски выдвинулась группа спасателей Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС.
Об сообщает RT со ссылкой на РИА Новости.
Как сообщили в спасательном ведомстве, поступило сообщение о том, что в районе озера Ханка в Ханкайском муниципальном районе «в условиях плохой видимости потеряли ориентиры и заблудились четыре человека».

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