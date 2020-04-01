В Приморском крае спасатели ищут заблудившуюся во время метели группу

Фото: РИА НовостиЧетыре человека потерялись недалеко от озера Ханка в Приморском крае во время метели. На их поиски выдвинулась группа спасателей Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС.Об сообщает RT со ссылкой на РИА Новости.Как сообщили в спасательном ведомстве, поступило сообщение о том, что в районе озера Ханка в Ханкайском муниципальном районе «в условиях плохой видимости потеряли ориентиры и заблудились четыре человека».