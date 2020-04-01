В Луганске рассказали где заразился второй заболевший коронавирусной инфекцией



Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Дмитрий Докашенко.

Ранее сегодня он сообщил о том, что медики зарегистрировали второй случай заболевания коронавирусной инфекцией в Республике.

«Данный случай завезен из Москвы, поэтому мы по-прежнему говорим о том, что граждане, прибывшие из Москвы в том числе, должны очень внимательно относиться к своему здоровью и здоровью тех людей, которые проживают рядом с ними», — сказал Докашенко.

«Поэтому, как минимум, — это режим самоизоляции в течение двух недель, а в случае возникновения каких-либо симптомов — повышение температуры, кашель, першение в горле — незамедлительно обратиться за медпомощью. При этом не идти в поликлинику, а вызвать врача на дом», — дал он рекомендации прибывшим в Луганск из потенциально опасных по коронавирусу стран и регионов. Красота и здоровье - Сегодня, 00:26 188 В Луганске заявили, что оба случая заболевания коронавирусной инфекцией являются завозными.Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Дмитрий Докашенко.Ранее сегодня он сообщил о том, что медики зарегистрировали второй случай заболевания коронавирусной инфекцией в Республике.«Данный случай завезен из Москвы, поэтому мы по-прежнему говорим о том, что граждане, прибывшие из Москвы в том числе, должны очень внимательно относиться к своему здоровью и здоровью тех людей, которые проживают рядом с ними», — сказал Докашенко.«Поэтому, как минимум, — это режим самоизоляции в течение двух недель, а в случае возникновения каких-либо симптомов — повышение температуры, кашель, першение в горле — незамедлительно обратиться за медпомощью. При этом не идти в поликлинику, а вызвать врача на дом», — дал он рекомендации прибывшим в Луганск из потенциально опасных по коронавирусу стран и регионов. Красота и здоровье - Сегодня, 00:26 188

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