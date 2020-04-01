На Украине решили спасать больных COVID-19 с помощью пакета на голове

"Пакеты спасли тогда не одну жизнь. А почему бы нет?!" - рассказала она.

"Они часто рвались. Сложно было найти прозрачные и, пардон, не вонючие. Некоторые одеваешь на голову, и от запаха полиэтилена дурно становилось даже здоровым. Соединение пакета с кислородными трубками с помощью лейкопластыря часто давало утечку и так далее", - пояснила медик.

"Вся эта история напоминает мне где-то фильмы про апокалиптическое будущее, когда люди объединяются перед общей внешней угрозой и у них каким-то чудом получается выжить. Да, это не полная победа над COVID-19. Но это наш маленький шаг в ее сторону", – заключила Шилова.

Фото: © Serhii Hudak/ZUMAPRESS.com / globallookpress.comКоманда украинских врачей предложила использовать пакеты для неинвазивного CPAP (искусственной вентиляции легких постоянным положительным давлением - прим. ред.) в качестве альтернативы аппаратам ИВЛ для заболевших COVID-19. Об этом на своей странице в Facebook написала врач из Харькова Елизавета Шилова, передает РИА Новости.Медик отметила, что этот метод из-за недостатка аппаратов ИВЛ широко использовался в стране еще 20 лет назад.По словам Шиловой, самым сложным этапом стал поиск самих пакетов.Врач добавила, что ей удалось найти производителя, который со второй попытки выпустил качественные пакеты, которые можно использовать в местных больницах, где не хватает аппаратов ИВЛ.Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 затронула практически весь мир. По данным ВОЗ, заразились почти 1,3 миллиона человек, свыше 72 тысяч пациентов умерли. На Украине зафиксировано более 1,4 тысячи заразившихся коронавирусом, 45 человек умерли, 28 выздоровели.