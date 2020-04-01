В Белоруссию прибыла миссия ВОЗ

Фото: ReutersМиссия Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прибыла в Белоруссию. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава страны, передает RT.Как отмечается, в состав делегации входят три специалиста, их работа начнётся 8 апреля и продлится до 11 апреля.Эксперты оценят адекватность принимаемых мер, проанализируют подходы к оказанию медицинской помощи.Уточняется, что делегация прибыла в Белоруссию по приглашению главы государства.Согласно данным агентства на 7 апреля, в Белоруссии 794 человека госпитализированы из-за коронавируса, 54 выздоровели, 13 — умерли.Как заявлял белорусский президент Александр Лукашенко, проблема COVID-19 связана с экономикой страны и её будущим существованием.