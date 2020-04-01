В США число жертв коронавируса за сутки достигло рекордных 1736

Фото: ReutersЗа последние сутки в США от коронавируса COVID-19 умерли 1736 человек, что является самым высоким показателем с момента начала эпидемии в стране, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса, передает РИА Новости.Предыдущий рекорд по смертности был установлен 4 апреля, когда за сутки скончались 1344 человека.Общее число жертв коронавируса в США превысило 12,7 тысячи человек. Самое большое число умерших в Нью-Йорке (4009), который является центром эпидемии в Соединенных Штатах.Всего в США COVID-19 заболели более 398 тысяч человек, 22 тысячам пациентов удалось выздороветь.