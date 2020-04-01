Коломойский заявил, что власти Украины выбрали "путь в никуда"

"Я бы назвал этот закон не "антиколомойским", а антиукраинским. Торговля суверенитетом и конституцией за 30 серебренников, правда, очень дорогих", - заявил бизнесмен.

"Люди выбрали свой путь, это путь в никуда, что показал опыт предшественников: Яценюка, Порошенко, Гройсмана и Гончарука", - добавил он.

Фото: ReutersУкраинский олигарх Игорь Коломойский прокомментировал в интервью изданию "Новое время" принятие Верховной радой закона, который урегулирует вывод с рынка неплатежеспособных банков и не позволит возвращать их бывшим владельцам, назвав данный документ "антиукраинским", а шаги властей - "путем в никуда" передает РИА Новости.Принятие этого закона является главным условием для получения новой программы МВФ. Он делает невозможным возврат Коломойскому национализированного "Приватбанка". Документ еще должен пройти второе чтение.Коломойский отметил, что не обсуждал принятие закона с президентом Украины Владимиром Зеленским."Приватбанк" был национализирован правительством Украины в конце 2016 года. Такое решение власти страны приняли из-за якобы выведения его бывшим руководством крупных сумм под предлогом кредитов аффилированным компаниям.