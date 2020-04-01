В Хабаровском крае умер первый пациент с коронавирусом

«В Хабаровском крае скончалась 77-летняя пациентка с подтверждённым инфицированием COVID-19. Пациентка была в контакте с прибывшим из зарубежной поездки (из Испании. — ред.)», — приводит сообщение ТАСС.

Фото: РИА НовостиВ Хабаровском крае зафиксирован первый случай смерти пациента с коронавирусом. Об этом сообщили в региональном Минздраве, передает RT.Ранее в Алтайском крае подтвердили шесть новых случаев коронавирусной инфекции, общее число заболевших составляет 18.Также число случаев заболевания коронавирусной инфекцией на Сахалине возросло до 11.По данным на 7 апреля, в России выявлено 7497 случаев коронавируса. 494 человека выздоровели, 58 скончались.