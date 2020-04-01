Экс-послы США увидели в коронавирусе шанс на "возвращение" Крыма

Фото: © Константин Михальчевский / РИА НовостиТри бывших американских посла в Киеве - Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор – в публикации в издании NPR предложили воспользоваться пандемией коронавируса для оказания давления на Россию и "возвращения" Крыма Украине, передает РИА Новости.По утверждению авторов обращения, пандемия COVID-19 "дает неожиданную возможность" прекратить конфликт на Украине.Бывшие американские послы заявили, что в условиях распространения коронавируса и падения нефтяных цен США со своими союзниками должны выступить с предложением о снятии международных санкций против России, если конфликт на Украине прекратится. "Кризис коронавируса может заставить Кремль согласиться", - полагают они.По их словам, американский президент Дональд Трамп в сотрудничестве с лидерами Германии, Франции и Украины якобы должен предложить Москве прекратить конфликт на Украине, а взамен пообещать отменить санкции, введенные против России. При этом в случае "возвращения" Крыма Киеву "можно будет отменить и другие санкции", заявили экс-дипломаты.Ранее США, ЕС, Великобритания, Украина и Грузия не дали Генассамблее ООН принять предложенный Россией проект резолюции, призывающий отменить односторонние санкции, которые мешают государствам бороться с коронавирусом. В частности, документ призывал помогать наиболее пострадавшим странам, особенно развивающимся, отказаться от торговых войн и односторонних санкций, принятых в обход СБ ООН. Кроме России авторами декларации стали еще 28 государств.