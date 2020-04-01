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Абхазия закрывает границу с Россией

Sergey Сегодня, 09:3015Новости
Абхазия закрывает границу с Россией
Фото: Reuters
И. о. президента Абхазии Валерий Бганба подписал распоряжение о закрытии границы с Россией для въезда с 8 по 20 апреля.
Об этом говорится в сообщении на сайте президента, передает RT.
«Ограничить с 00:00 мск 8 апреля 2020 года по 20 апреля 2020 года въезд в Республику Абхазия всех категорий граждан через пункты пропуска на абхазо-российской государственной границе», — указано в тексте.

Уточняется, что исключение сделано для иностранных дипломатов, военнослужащих пограничного управления ФСБ России в Республике Абхазия, объединённой российской военной базы, водителей транспортных средств, осуществляющих международные грузовые перевозки.

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