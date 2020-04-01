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ОП помогла госпитализировать пенсионеров, потерявших здоровье при обстреле со стороны ВСУ

Sergey Сегодня, 09:4512Новости
ОП помогла госпитализировать пенсионеров, потерявших здоровье при обстреле со стороны ВСУ
Общественная палата ЛНР оказала помощь в госпитализации в Луганскую республиканскую клиническую больницу (ЛРКБ) супругов Демиховых, ставших инвалидами в результате обстрелов со стороны ВСУ летом 2014 года. Об этом ЛИЦ сообщили в пресс-службе Общественной палаты ЛНР.
"Жители Луганска, пенсионеры, супруги Вячеслав и Ольга Демиховы, потерявшие дом и все имущество, а также ставшие инвалидами в результате обстрелов со стороны киевских силовиков 4 августа 2014 года, госпитализированы в ЛРКБ при поддержке и участии ОП ЛНР", - говорится в сообщении.
В консультативно-совещательном органе Республики пояснили, что в силу возраста и состояния здоровья Демиховы не имели возможности провести качественное обследование и лечение, поэтому обратились за помощью в Общественную палату ЛНР. Вопрос был решен и супругов доставили в ведущее лечебное учреждение Республики.
Пожилые супруги помещены в отдельную палату отделения экстренной и неотложной медицинской помощи ЛРКБ, откуда после комплексного обследования они будут переведены в профильное отделение.
"Это фактически мини-больница. Там своя лаборатория, свой рентген, всё это у нас развернуто на первом этаже. Там же и подразделение для детоксикационных мероприятий", - сообщал ранее об отделении "неотложки" главный врач ЛРКБ Олег Вольман.
Напомним, ранее жители Луганска супруги Вячеслав и Ольга Демиховы, потерявшие дом и все имущество, а также ставшие инвалидами в результате обстрелов со стороны киевских силовиков 4 августа 2014 года, заявили, что дадут показания в качестве свидетелей в Украинском народном трибунале по расследованию военных преступлений режима президента Украины Петра Порошенко против граждан Украины (УНТ).
08 апреля — Луганск

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