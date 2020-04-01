Как законопослушный человек, я уже полторы недели сижу на даче, где самоизолировался вместе с женой и тещей. Связь с внешним миром – телевидение и интернет. Регулярно мою руки и, естественно, внимательно слежу за новостями. Картина довольно мрачная.Число пострадавших от коронавируса в мире поражает. Пандемия затронула уже более 1,2 миллиона человек.Хотя время от времени приходят и позитивные сообщения. Одно из них – пандемия привела к крупнейшему после Второй мировой войны снижению выбросов углерода в атмосферу. То есть воздух, которым мы дышим, стал чище. «И что ты этому радуешься? – разрушила мой положительный настрой жена. – Конечно, если вообще вся промышленность в мире встанет, чистота воздуха улучшится. Это мечта Греты Тумберг. Только вот экономика будет разрушена. Что будем есть? Во что одеваться? На чем ездить?».Действительно, экономические и финансовые новости сильно портят настроение.Распространение коронавируса на фоне падения мировых цен на нефть вызывает мрачные ожидания. Причем не только для России, но и для многих, еще недавно очень даже благополучных стран мира.Всем предсказываются неминуемый рост безработицы, сокращение доходов населения и масса иных, очень даже неприятных последствий.Ко всему прочему меня лично, и вероятно, не только меня, все больше раздражают неудобства, связанные с привязанностью к одному месту. Например, нервируют походы в местный поселковый магазин с чрезвычайно узким ассортиментом товаров и очень высокими ценами. Раздражает возможная перспектива сложностей в связи с необходимостью поездки в отделение банка в Москве. Да и московскую квартиру было бы хорошо проведать. Как там дела?– Тебя арестуют, а машину отправят на штрафстоянку, – уверенно заявляет мне теща. – По телевидению говорили, что ездить на машине по Москве нельзя.Действительно, в первые дни карантина существовала серьезная путаница: что же все-таки нам можно делать, находясь в самоизоляции, а что нельзя. И действительно, по ТВ передавалась информация о том, что ездить на личном авто по столице запрещено, что доедешь только до первого поста ГИБДД. Правда, очень скоро последовали опровержения. Можно ездить, но только по неотложным делам.Хорошо бы нашим чиновникам с первого раза давать более продуманные разъяснения ограничений, которые нам всем следует соблюдать. Хотя и понятно, что с подобной ситуацией власти еще не сталкивались. Отсюда и путаница. А постепенно все наладится.– Ничего не поделаешь,– говорим мы друг другу.– Будем сидеть дома. Так надо. Иного пути, вероятно, нет…Вот и сидим на даче, смотрим телевизор и новости в Интернете. Меня лично несколько успокоил европейский корреспондент ТВ, рассказавший, что в столице Евросоюза Брюсселе защитных масок нет, так же, как и в Москве. Он достал одну для себя за восемь евро лишь в магазине рядом со зданием Еврокомиссии. И то после того, как члены этой уважаемой европейской организации проголосовали за то, что с дефицитом масок в странах Евросоюза пора заканчивать.Растерянность чиновников ряда западных стран даже как-то утешает. Уж слишком долго считалось, что тамошняя бюрократическая система работает «как часы», что в благопристойных Европах и Америках все отлажено. Оказывается, ничего подобного.Прежде всего, на мой взгляд, сейчас все больше становится очевидным, что никакого хваленого «союза единомышленников» западных стран, готовых плечом к плечу встретить любые трудности, не существует. Не исключено, что «Шенгенская зона» может и развалиться. Во всяком случае, сейчас, когда возникла реальная угроза коронавируса, страны Евросоюза не очень-то готовы бороться с ней вместе, а закрывают свои национальные границы. А на помощь той же Италии, являющейся членом и ЕС и НАТО, пришли в конце марта вовсе не европейские медики, а китайские, кубинские и российские. ТВ показало кадры, где наши военврачи дезинфицируют специальным составом дома престарелых в Бергамо, на севере страны.Надо сказать, что многих итальянцев невнимание со стороны ЕС возмутило, и в теленовостях появились кадры, как люди снимали с домов флаги Евросоюза и вешали на их место российские.Кажется, итальянцы разозлились не на шутку. СМИ приводят слова одного из известных политиков страны Маттео Сальвини, который назвал Евросоюз «логовом змей и шакалов» и заявил, что Италия, победив коронавирус, подумает о выходе из ЕС, причем, выходя, «слов благодарности говорить не будет».Кажется, приезд российских военных медиков в Италию действительно удивил многих на Западе. Но еще больше, на мой взгляд, их всех просто ошарашило сообщение о направлении российского самолета с помощью для больных коронавирусом в США. Что происходит? Америка получает помощь от России? Как такое возможно?Да и в российских либеральных СМИ такой шаг Москвы восприняли неоднозначно, указав, что нечего, дескать, помогать богатой Америке, когда у нас самих проблем с коронавирусом хватает. Равно как и помогать Италии или Сербии.Здесь я согласен с официальными заявлениями представителей российской власти, что все-таки во все наши дома пришла общая беда. И помогать надо.Ведь, как заявил главный санврач США вице-адмирал Джером Адамс, ситуация с коронавирусом в США в предстоящие недели будет сравнима по своим масштабам с нападением Японии на американскую военно-морскую базу Перл-Харбор на Гавайских островах в годы Второй мировой войны. То есть в трудной ситуации сейчас оказалась Америка. Сегодня мы поможем им, завтра они нам. Я, например, в это верю.И Италии надо помочь. К тому же уровень зараженности итальянцев намного выше, чем в России, и наши медики, ко всему прочему, получают неплохой опыт борьбы с этой напастью. И он им может очень даже пригодиться по возвращению домой. А если к тому моменту у нас вообще пандемия закончится, то и, как говорится, слава Богу.И все же сам факт того, что Россия направляет своих врачей в Америку и Европу, меня первоначально озадачил.Где же получается та самая хваленая западная медицина? Почему она «сдувается» при серьезном испытании? А наша медицина, почти разрушенная за 30 лет демократического развития, все же остается на высоте великих Семашко и Пирогова.Лично для меня это приятный сюрприз. А то, наблюдая за тем, что происходило в наших поликлиниках в последние годы, возникало ощущение, что медицина в стране окончательно обрушена.К тому же, к своему удивлению, я узнал, что высококачественные медицинские материалы и оборудование произведены на наших заводах, находящихся под американскими и европейскими санкциями. Вот так. Как гласит русская пословица, не плюй в колодец…Вообще, мои дни, проведенные на дачном карантине, были полны сюрпризов. Узнал, например, что страны Евросоюза и США воруют друг у друга гуманитарную помощь. Что в Европе и Америке действует вовсе не принцип открытых границ, взаимопомощи и глобализма, а каждый, прежде всего, думает о себе любимом. А поэтому и с пандемией страны борются не вместе, а закрывая друг от друга границы национальных государств.Так, может быть, вообще коронавирус стал для всех нас таким испытанием, после выхода из которого мир станет другим? Вопрос только – каким?Интернет в последние недели полон статей и выступлений различных оппозиционных политиков, которые выражают уверенность, что и Россию ждут большие изменения. Левые говорят о некоем «призраке коммунизма», который, дескать, снова «бродит», если и не по всей Европе, то уж точно по России. Кризис и массовая безработица, которые, по их оценкам, обязательно последуют в России в результате пандемии, создадут «революционную ситуацию», когда, согласно учению Ленина, «верхи не могут, а низы не хотят». А, как следствие – новая социалистическая революция. И власть, как перезревшее яблоко, сама упадет в руки левых. Как в октябре 1917 года.Либералы делают упор на то, что кризис, вызванный коронавирусом, наконец-то, «свалит путинский режим». И тогда, дескать, они снова смогут перехватить власть. Как это было в августе 1991 года.Число нападок на власть с разных сторон растет. Так, в последние дни можно часто услышать, что «Путин уходит от ответственности», что он переложил ее на губернаторов, а сам, дескать, «если что не так, хочет оставаться ни в чем не виноватым». Однако, на мой взгляд, подобная критика выглядит не очень конструктивной. Груз многих решений переложен на губернаторов потому, что Россия – страна большая, и для каждого региона требуется свое решение. Например, для Москвы одно, для Якутии – другое, а для Дагестана – третье. И на местах это решение лучше просматривается.К тому же подобное обвинение выглядит просто смешно, если вспомнить, что та же либеральная, да и левая оппозиция до сих пор постоянно обвиняли главу государства в том, что он чуть ли не является царем, что все решает сам, не дает простора власти на местах. Так вот вам, наконец, простор действий. Вперед! Только не делайте глупостей, не захлебнитесь в чиновничьем рвении.Не исключено, что некоторые губернаторы сами поняли, что не справляются. Возможно, этим можно объяснить несколько последних отставок. Что ж, на войне как на войне…Чего же нам ждать в ближайшее время? На этот вопрос хорошо ответил в минувший воскресный вечер пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в телепрограмме «Москва. Кремль. Путин». По его словам, «предстоит много работы».«Мы отдаем себе отчет, – указал Песков, – что тот мировой экономический кризис, который спровоцировал, в том числе и коронавирус, еще о себе заявит, и нужно готовиться к этому кризису. И безусловно, потребуется координация действий, антикризисных мер со стороны многих государств».А пока продолжаем сидеть по домам в самоизоляции, читать книги, смотреть ТВ и Интернет и обсуждать прочитанное и увиденное с друзьями по телефону.Источник