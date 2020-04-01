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В Пермском крае умер пациент с коронавирусом

Sergey Сегодня, 10:005Новости
В Пермском крае умер пациент с коронавирусом
Фото: Reuters
В Пермском крае скончался 69-летний пациент с коронавирусом, указано в официальном Telegram-канале местных властей о ситуации с COVID-19, передает РИА Новости.
У него были тяжелые сопутствующие заболевания — сахарный диабет и ишемическая болезнь сердца. Это третий летальный случай в регионе.
По данным краевого Минздрава, на 8 апреля в Пермском крае 32 заболевших. Из них 23 пациента проходят лечение, шестеро выздоровели.
За прошедшие сутки выявили 11 новых случаев заражения. Еще 27 пациентов с признаками ОРВИ и пневмонии ждут результатов тестов на COVID-19 из федеральных лабораторий.

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