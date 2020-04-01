"Лугансквода" разъяснила порядок оплаты за потребленные услуги через сервис "Клиент-банк"

Государственное унитарное предприятие (ГУП) ЛНР "Лугансквода" разъяснило порядок оплаты абонентами услуг водоснабжения и водоотведения через сервис дистанционного обслуживания "Клиент-банк" Государственного банка ЛНР. Об этом сообщили в пресс-службе госпредприятия.

"Услуги водоснабжения и водоотведения можно оплачивать не выходя из дома через сервис "Клиент-банк" Госбанка ЛНР", - говорится в сообщении.

Для этого необходимо иметь:

- любую платежную карту Госбанка ЛНР;

- мобильный номер телефона оператора "Лугаком";

- компьютер, подключенный к интернету.

С инструкцией по регистрации в сервисе "Клиент-банк" можно ознакомиться на сайте Госбанка.

Также "Лугансквода" на своем сайте опубликовала прямые ссылки на "Клиент-банк" по филиалам предприятия для оплаты услуг водоснабжения и водоотведения.

Ранее Госбанк призвал клиентов пользоваться системой дистанционного обслуживания "Клиент-банк".

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 1,3 млн человек, из них более 74 тыс. скончались. Случаи заболевания COVID-19 выявлены на Украине и в России, в ЛНР подтверждены шесть случаев заражения коронавирусом.

Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР приняла ряд решений по предотвращению распространения коронавируса нового типа на территории Республики, в том числе – о закрытии предприятий общественного питания, ряда заведений и учреждений, переходе учреждений образования ЛНР с 30 марта на дистанционное обучение, отмене льгот на проезд в транспорте общего пользования, а также приостановила работу объектов торговли непродовольственными товарами. С целью недопущения распространения на территории ЛНР COVID-19, а также во исполнение указа главы ЛНР "О введении режима повышенной готовности" и указа главы ЛНР "О некоторых вопросах, связанных с режимом повышенной готовности" приостановлены или осуществляются по электронной очереди личные приемы граждан в центральных и местных органах власти.

08 апреля — Луганск