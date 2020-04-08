Федерация профсоюзов ЛНР поздравила коллег из Южной Осетии с Днем Конституции

Федерация профсоюзов (ФП) ЛНР поздравила коллег и всех жителей Республики Южная Осетия (РЮО) с Днем Конституции.

Поздравление было направлено в адрес председателя Совета профсоюзов РЮО Жанны Гергауловой.

"Принятый всенародным голосованием 8 апреля 2001 года Основной Закон Республики Южная Осетия определил вектор ее государственного, политического, социально-экономического развития и успешно прошел проверку временем. Южноосетинский народ знает, как высока цена независимости и самостоятельного развития. Нас, жителей Донбасса, с братским народом Республики Южная Осетия объединяет стремление жить свободно на родной земле и сохранить ее для потомков. Мы никогда не забудем того, что для нас сделала и продолжает делать братская Республика", – говорится в тексте письма, подписанного председателем ФП ЛНР Олегом Акимовым.

"От имени трудовых коллективов Луганской Народной Республики благодарю южноосетинский народ за признание нашей государственности и всемерную поддержку. В этот праздничный день желаю всем жителям Республики Южная Осетия здоровья, благополучия, мира и согласия!" – сказано в поздравлении.

Напомним, Конституция Республики Южная Осетия была принята на всенародном голосовании 8 апреля 2001 года.

08 апреля — Луганск