Организаторы приостановили проведение конкурса детского рисунка из-за угрозы COVID-19

Организаторы перенесли на более поздний срок проведение финала и церемонии награждения победителей конкурса детского рисунка - практического обучения подрастающего поколения вопросам охраны труда и личной безопасности "Охрана труда глазами детей" из-за угрозы распространения коронавируса нового типа. Об этом сообщили в Федерации профсоюзов (ФП) ЛНР.

"В связи с введением в Республике, в соответствии с указом главы ЛНР, режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса нового типа члены президиума совета Федерации профсоюзов приостановили проведение третьего отборочного тура – финала и награждения победителей – до момента отмены режима повышенной готовности на территории Луганской Народной Республики", – говорится в сообщении.

Ранее объявление победителей планировалось приурочить ко Дню охраны труда, который в Республике отмечается ежегодно 28 апреля.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 1,3 млн человек, из них более 74 тыс. скончались. Случаи заболевания COVID-19 выявлены на Украине и в России, в ЛНР подтверждены шесть случаев заражения коронавирусом.

Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР приняла ряд решений по предотвращению распространения коронавируса нового типа на территории Республики, в том числе – о закрытии предприятий общественного питания, ряда заведений и учреждений, переходе учреждений образования ЛНР с 30 марта на дистанционное обучение, отмене льгот на проезд в транспорте общего пользования, а также приостановила работу объектов торговли непродовольственными товарами. С целью недопущения распространения на территории ЛНР COVID-19, а также во исполнение указа главы ЛНР "О введении режима повышенной готовности" и указа главы ЛНР "О некоторых вопросах, связанных с режимом повышенной готовности" приостановлены или осуществляются по электронной очереди личные приемы граждан в центральных и местных органах власти.

08 апреля — Луганск