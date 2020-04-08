Пассажирские автоперевозки из ЛНР в РФ и обратно приостанавливаются с 10 апреля – указ

Глава ЛНР Леонид Пасечник своим указом поручил Министерству инфраструктуры и транспорта ЛНР приостановить с 10 апреля до отмены режима повышенной готовности международные пассажирские перевозки автотранспортом из РФ в ЛНР и в обратном направлении.

"Министерству инфраструктуры и транспорта ЛНР приостановить с 00.00 10 апреля 2020 года до отмены режима повышенной готовности выполнение субъектами хозяйствования международных пассажирских перевозок автомобильным транспортом из Российской Федерации в ЛНР и в обратном направлении: автобусами (регулярные, нерегулярные (по заказу) и регулярные специальные перевозки), такси, легковыми автомобилями на заказ", - говорится в документе.

В указе подчеркивается, что данное решение не распространяется на регулярные специальные перевозки пассажиров с целью централизованной доставки граждан к пунктам получения российских паспортов на территории РФ.

Контроль за выполнением пункта указа возлагается на Минтранс, контроль за выполнением субъектами хозяйствования вышеуказанных требований возлагается на Министерство госбезопасности ЛНР.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 1,3 млн человек, из них более 74 тыс. скончались. Случаи заболевания COVID-19 выявлены на Украине и в России, в ЛНР подтверждены шесть случаев заражения коронавирусом.

Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР приняла ряд решений по предотвращению распространения коронавируса нового типа на территории Республики, в том числе – о закрытии предприятий общественного питания, ряда заведений и учреждений, переходе учреждений образования ЛНР с 30 марта на дистанционное обучение, отмене льгот на проезд в транспорте общего пользования, а также приостановила работу объектов торговли непродовольственными товарами. С целью недопущения распространения на территории ЛНР COVID-19, а также во исполнение указа главы ЛНР "О введении режима повышенной готовности" и указа главы ЛНР "О некоторых вопросах, связанных с режимом повышенной готовности" приостановлены или осуществляются по электронной очереди личные приемы граждан в центральных и местных органах власти.

08 апреля — Луганск