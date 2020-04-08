Шойгу обратился в СК из-за сноса советских памятников за рубежом
Министр обороны Сергей Шойгу попросил главу СК Александра Бастрыкина привлечь к уголовной ответственности иностранных чиновников, ответственных за снос памятников советским гражданам, сообщило военное ведомство, передает РИА Новости.
Речь идет о "наиболее одиозных представителях государственных и местных органов власти", которые принимают решения по сносу советских мемориальных сооружений.
"В частности, 3 апреля 2020 года в городе Прага по инициативе старосты района Прага-6 Коларжа демонтирован памятник Маршалу Советского Союза И. С. Коневу", — напомнил Шойгу.
Советские памятники также сносят в Польше. Летом 2017 года президент Анджей Дуда подписал поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя в названиях зданий, объектов и помещений для публичного пользования.
По подсчетам Института национальной памяти Польши, отвечающего за мемориальную работу, закон о декоммунизации коснется около 230 памятников Красной армии.
Власти России не раз заявляли, что некоторые европейские страны пытаются переписать историю. Владимир Путин заявил в середине декабря 2019 года, что они, в частности Польша, вступили в сговор с фашистской Германией, в распоряжении России есть документы, как они вели переговоры.
По мнению российских политиков, эту часть своей истории Европа не готова признавать. По словам спикера Совфеда Валентины Матвиенко, это нельзя оставлять без внимания. А Путин заявил, что Россия обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории.
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