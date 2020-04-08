Шойгу обратился в СК из-за сноса советских памятников за рубежом

"В частности, 3 апреля 2020 года в городе Прага по инициативе старосты района Прага-6 Коларжа демонтирован памятник Маршалу Советского Союза И. С. Коневу", — напомнил Шойгу.

Фото: © Пресс-служба Совета Федерации РФМинистр обороны Сергей Шойгу попросил главу СК Александра Бастрыкина привлечь к уголовной ответственности иностранных чиновников, ответственных за снос памятников советским гражданам, сообщило военное ведомство, передает РИА Новости.Речь идет о "наиболее одиозных представителях государственных и местных органов власти", которые принимают решения по сносу советских мемориальных сооружений.Советские памятники также сносят в Польше. Летом 2017 года президент Анджей Дуда подписал поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя в названиях зданий, объектов и помещений для публичного пользования.По подсчетам Института национальной памяти Польши, отвечающего за мемориальную работу, закон о декоммунизации коснется около 230 памятников Красной армии.Власти России не раз заявляли, что некоторые европейские страны пытаются переписать историю. Владимир Путин заявил в середине декабря 2019 года, что они, в частности Польша, вступили в сговор с фашистской Германией, в распоряжении России есть документы, как они вели переговоры.По мнению российских политиков, эту часть своей истории Европа не готова признавать. По словам спикера Совфеда Валентины Матвиенко, это нельзя оставлять без внимания. А Путин заявил, что Россия обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории.