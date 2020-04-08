Синоптики прогнозируют 9 апреля в ЛНР до 16 градусов тепла

Температура воздуха в ЛНР 9 апреля будет колебаться от 1 градуса мороза ночью до 16 градусов тепла днем. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21.00 8 апреля до 21.00 9 апреля на территории Луганской Народной Республики будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер ночью северо-западный, днем северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью минус 1 – плюс 4 градуса, днем 11-16 градусов тепла", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит плюс 1-3 градуса, днем – 14-16 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается от нуля до 2 градусов тепла ночью и плюс 13-15 градусов днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс 2-4 градусов ночью до 14-16 градусов тепла днем.

Согласно климатическим данным, полученным за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 9 апреля метеорологи отмечали в 1916 году – минус 5,4 градуса. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 1975 году и составляла плюс 30,1 градуса.

Время восхода солнца в столице ЛНР 9 апреля – 05.16, время захода – 19.38. Продолжительность светового дня составит 14 часов 32 минуты.

По предварительному прогнозу, 10 апреля влияние на погоду окажет поле повышенного давления, осадков не ожидается, температурный фон существенно не изменится. 11 апреля – влияние ложбины северного циклона: днем при прохождении холодного атмосферного фронта местами пройдут дожди, ветер усилится до 15-18 м/с, температура воздуха понизится на 2-4 градуса.

08 апреля — Луганск