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Белоруссия попросила Евросоюз о помощи в борьбе с коронавирусом

root 8-04-2020, 21:1550Новости
Белоруссия попросила Евросоюз о помощи в борьбе с коронавирусом
Фото: © REUTERS / Vasily Fedosenko
Белоруссия попросила Евросоюз о помощи на фоне борьбы с распространением коронавируса, сообщил на пресс-конференции глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, передает РИА Новости.
"Белоруссия попросила помощи для своей системы здравоохранения, и чтобы бороться с макроэкономическим воздействием этой ситуации. Также они просили о финансовой помощи. Мы сейчас смотрим, как мы можем ответить на этот запрос, рассматривая в особенности экономическую помощь для системы здравоохранения и гражданского общества. Общий объем этой помощи еще не определен, но он может быть около 60 миллионов евро", - заявил Жозеп Боррель.

В конце марта стало известно, что Евросоюз хочет направить более миллиарда евро на поддержку стран Западных Балкан и Восточного партнерства. Речь в том числе шла о перераспределении 140 миллионов евро на самые неотложные нужды в Армении, Азербайджане, Белоруссии, Грузии, Молдавии и Украине.
Кроме того, Еврокомиссия планировала перенаправить использование существующих фондов на сумму до 700 миллионов евро, чтобы помочь смягчить социально-экономические последствия кризиса из-за коронавируса в регионе.
В Белоруссии по ситуации на 8 апреля зафиксировали 1066 случаев заболевания коронавирусом, умерли 13 человек.
Президент страны Александр Лукашенко накануне констатировал, что заболеваемость коронавирусом не снижается, но нет и лавинообразного нарастания. По его словам, в условиях распространения COVID-19 каждый должен заниматься своим делом.

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