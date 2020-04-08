ЛНР приостановит пассажирское сообщение с Россией из-за коронавируса

"Министерству инфраструктуры и транспорта ЛНР приостановить с 00.00 (совпадает с мск - ред.) 10 апреля 2020 года до отмены режима повышенной готовности выполнение субъектами хозяйствования международных пассажирских перевозок автомобильным транспортом из Российской Федерации в ЛНР и в обратном направлении: автобусами (регулярные, нерегулярные (по заказу) и регулярные специальные перевозки), такси, легковыми автомобилями на заказ", - говорится в документе, его текст опубликован сайте главы ЛНР.

Фото: © РИА НовостиЛуганская Народная Республика из-за угрозы распространения коронавируса с 10 апреля приостанавливает пассажирское сообщение с РФ, соответствующее распоряжение подписал глава ЛНР Леонид Пасечник, передает РИА Новости.Ранее Пасечник ввел в республике режим повышенной готовности в связи с коронавирусом. ЛНР запретила въезд с подконтрольной Киеву территории. По данным Минздрава, в республике выявлено шесть случаев заражения коронавирусной инфекцией.Согласно документу, указ не распространяется на специальные перевозки пассажиров для централизованной доставки жителей республики к пунктам получения российских паспортов на территории РФ.