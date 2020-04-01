СМИ: разведка США предупреждала о коронавирусе в Ухане еще в ноябре

Фото: ReutersСотрудники американской разведки еще в конце ноября 2019 года предупреждали Вашингтон о вспышке коронавируса нового типа в китайском городе Ухань, сообщает телеканал ABC, передает РИА Новости.По словам источников СМИ, информация об этом заболевании была подробно изложена в докладе Национального центра медицинской разведки (NCMI), который основывался на результатах анализа перехваченных данных и спутниковых изображений и предполагал, что вспышка в Китае может угрожать военным силам США в Азии и станет "катастрофическим событием".Как отмечается, о появлении нового коронавируса неоднократно сообщали в Разведывательное управление Министерства обороны США, Объединенный комитет начальников штабов Пентагона и Белый дом. По данным телеканала, регулярные брифинги по этой теме с участием высокопоставленных политиков проходили в декабре, а в январе Дональд Трамп ежедневно получал информацию по развитию ситуации.Коронавирус SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19), которому подвержены уже 184 страны, впервые был выявлен в конце 2019 года в городе Ухань (провинция Хубэй, КНР). Всемирная организация здравоохранения 11 марта признала его вспышку пандемией.По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире заражено более 1,4 миллиона человек, при этом в США число заболевших приблизилось к отметке в 400 тысяч. На первом месте по количеству жертв — Италия (там умерли свыше 17 тысяч инфицированных).